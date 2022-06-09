Єврокомісія готується обговорити надання Україні статусу кандидата в ЄС 17 червня

Європейська комісія панує обговорити питання надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу вже наступного тижня, а саме 17 червня.

Дебати щодо цього питання проведуть наступного понеділка. Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

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Коли можуть ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата

Комітет єврокомісари проведе спільні дебати щодо цього питання у понеділок 13 червня. А у п'ятницю 17 червня відбудеться нарада.

Натомість остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.

Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата

8 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій рекомендує країнам Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до блоку. За резолюцію проголосували 438 євродепутатів. Проти висловилися лише 65 людей. Ще 94 утрималися від голосування.

Окрім цього, у резолюції згадали "європейські прагнення Молдови та Грузії", які подали свої заявки на членство після України. Щоправда, там немає рекомендації надати цим країнам статус кандидатів.

Як інші країни підтримують Україну

Президент Польщі Анджей Дуда поїхав у турне країнами Південної Європи, де зустрічатиметься з місцевими політиками та буде переконувати їх надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Поїздка мала бути спільною з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, але, на жаль, у неї підтвердили COVID-19, тож вона була змушена залишитися вдома.

2 червня Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Загалом Україну підтримують низка країн, зокрема: Словаччина, Польща, Ірландія, Чехія, Литва, Латвія, Болгарія, Хорватія.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту Євросоюзу заявив, що начебто всі великі країни-члени проти надання Україні кандидатства на членство. Водночас він підкреслив, що Італія підтримує європейський шлях України.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки. Це може призвести до дестабілізації ситуації на континенті, адже в такому випадку Росія побачить, що Європа дає слабину.

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