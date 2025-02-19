Потрібні тісніші зв'язки з Європою: Україна може нав'язувати свої правила

Західні лідери шукають шляхи завершення війни, яку розпочала Росія. Нашій державі важливо заручитися підтримкою партнерів у цьому питанні. Важливо, щоб Україна зміцнила свої зв'язки саме із Європою.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що наша країна може нав'язати свої правила європейським лідерам. Все задля того, щоб переконати їх створити військово-політичний блок.

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"Мовиться про країни східної та північної Європи й, можливо, Великобританію. Важливо, щоб ці держави були зацікавлені у створенні нового безпекового об'єднання для стримування ймовірної російської агресії", – сказав він.

Європі потрібен захист

Валерій Клочок зауважив, що зараз дуже слушний момент, аби дискутувати про створення військово-політичного блоку із європейських країн. Президент України порушує цю тему на міжнародному рівні.

Поки немає загальної підтримки серед всіх країн (ЄС – 24 Канал), але слова Володимира Зеленського перегукуються з ініціативою Емманюеля Макрона, коли той ще у 2024 році говорив про можливу присутність військового контингенту в Україні,

– зазначив він.

Тривають дискусії щодо створення миротворчої місії. Не всі лідери Європи готові до цього, але є й ті, хто розглядає таку можливість, зокрема Велика Британія, Франція та Швеція.

Україна може знайти низку держав, з якими дійсно можна створити структуру, яка демонструватиме суб'єктність.

Тоді з нашою державою будуть рахуватись. Тому партнерів треба шукати в ЄС. Зараз є унікальна можливість змусити Європу до рішучих дій, щоб там самостійно відповідали за свою безпеку,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До слова, європейські країни обговорюють можливість відправлення військових в Україну, але очікують політичної та військової підтримки від США. Франція та Велика Британія лідирують у цих планах, передбачаючи розміщення до 30 тисяч військових. Остаточні рішення можуть бути ухвалені найближчими тижнями, хоча деякі країни, зокрема Польща та Німеччина, вагаються через вибори.