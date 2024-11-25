Україна повністю переламає хід війни на свій бік, для цього потрібно одне, – військовий експерт

Зараз війна між Росією та Україною перебуває у фазі ескалації – перед тим, як Дональд Трамп вступить на президентську посаду. На фронті ситуація важка через, хоч і повільне, але просування росіян. Проте для України може все змінитися завдяки інструменту, який мають європейські країни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Агіл Рустамадзе, зазначивши, що навіть якщо Дональд Трамп зменшить допомогу Україні, Європа зможе продовжувати це робити. Тоді Україна матиме зовсім іншу ситуацію на фронті.

Читайте також У прицілі ворога – Куп'янськ, Покровськ, Вугледар і Велика Новосілка: огляд фронту й карти ISW

Коли фронт може стабілізуватися

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче перекласти допомогу Україні на плечі Європи. Водночас вона має можливості, механізми та інструменти для того, щоб, за словами військового експерта, нівелювати якусь "дикість" з боку Трампа.

Є 300 мільярдів доларів російських заморожених активів. Якщо Європа напружиться і передаватиме щорічно Україні по 50 мільярдів доларів, тоді лінія фронту буде зафіксована. Україна зможе битися не те що з Росією, а навіть з Китаєм,

– припустив він.

Сьогодні Європа вже готується до того, щоб без підтримки США надати можливості та інструменти для продовження війни. Всі більше країн працюють напряму з українським оборонним комплексом, перераховуючи живі кошти у виробництво тієї чи іншої зброї.

Коли Україні дадуть гроші, вона сама все зробить, краще та дешевше, ніж партнери,

– підкреслив він.

Тим більш, що Європа, за його словами, має економічні та фінансові можливості для того, щоб живити Україну не зі своєї кишені, а коштом російських грошей – з Трампом або без нього.

Водночас приріст можливостей України на 50 – 60% потужно вплине на наступальні можливості Росії.

Росія в такому темпі, як зараз, може наступати, припустимо, шість місяців. Але це відбувається тому, що в українських сил мало зброї. Якщо кількість зброї збільшиться, зокрема, протипіхотних мін, стрілкової зброї, артилерійських боєприпасів, росіяни не зможуть наступати в такому ж саме темпі. Тоді фронт стабілізується,

– наголосив Рустамадзе.

У росіян немає людських ресурсів, на його думку, вони наступають 11-й місяць, проривають лінію фронту, але не можуть розвивати свій успіх. Росія не має оперативних, стратегічних резервів.

Тому Україна повністю переламає хід війни на свій бік, для цього потрібно одне – збільшити оборонні можливості ЗСУ. Якщо це відбудеться, тоді Росії доведеться проводити мобілізацію, залучати північнокорейські війська,

– відзначив Агіл Рустамадзе.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вважає, що міг би домовитись з Владіміром Путіним щодо завершення війни на вигідних умовах. Це може відбутися завдяки фінансовій підтримці Європи та використанню заморожених російських валютних резервів у сумі 300 мільярдів доларів. Проте для втілення цього задуму потрібна згода усіх учасників.