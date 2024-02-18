У Європі немає країни, яка була б готовою до війни, – Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією. За його словами, їхнє населення не готували до такої можливості.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Слова українського президента – передає 24 Канал.

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Готовність Європи

Володимир Зеленський розповів, що у 2014 році українці були не готові до війни, однак протягом наступних восьми років люди почали готуватися. Це не лише питання зброї – а й питання психологічного стану. На думку президента, наразі Європа не готова до війни.

І я вважаю – дай Бог, не буде нових нападів на вас з боку Росії, – що в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готовою до вторгнення. Не тому, що ми є сильнішими чи кращими. Ми всі однакові. Але в нас були всі ці роки,

– заявив він.

Як зазначив Зеленський, психологічно, з погляду інформації та ЗМІ Європа не готувала власне населення до війни. За його словами, це очевидно – ніхто не хоче збройного протистояння.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов інтерв‘ю Укрінформу розповів, що Росія має вплив у будь-якій країні Європи.

Фактично після приходу Путіна до влади росіяни почали максимально активно займатися питанням нарощення своєї присутності за кордоном. Питання наявності в тих чи інших країнах і процесах російського сліду – це питання тільки часу,

– пояснив секретар РНБО.

На думку Данілова, всі ці зв'язки незабаром стануть помітними.

Заяви Зеленського на конференції