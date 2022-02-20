Європа не вірить заявам бойовиків про "наступ" Києва, – Боррель
Джерело:Рада Європейського Союзу
Європейський Союз вкотре закликав Росію до деескалації ситуації навколо України. Шлях до цього простий – істотне відведення російських збройних сил від українських кордонів.
Такі заяви пролунали на тлі відчутного загострення на Донбасі. Ситуацію прокоментував Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ.
Також цікаво Зеленський мав "термінову розмову" з Макроном – про втрати й загострення на фронті
У Євросоюзі чітко бачать маніпуляції Росії
У Європейському Союзі вкрай стурбовані тим, що поточні події на Донбасі Росія може використати як привід для військової ескалації проти України.
Як зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель:
- Активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей у Європі чітко бачать.
- А от підстав говорити про якийсь "напад" України не бачать від слова зовсім.
ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які лунають з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ,
– мовиться у заяві Борреля.
Отже, Євросоюз:
- Цілком і повністю відкидає заяви про "наступ" з боку Києва на окупований Росією Донбас.
- Засуджує застосування важкої зброї та обстріли житлових районів, які очевидно порушують не тільки мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.
Ми вітаємо стриману позицію України під час стійких провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації,
– підсумував Боррель.
І вкотре запевнив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки, а антиросійські обмежувальні заходи вже узгоджені з партнерами.До слова: після повернення з Мюнхена Володимир Зеленський одразу в аеропорту "Бориспіль" провів нараду з керівництвом силових відомств. Президенту дали детальні звіти про події на Донбасі та готовність військ.
Зверніть увагу:
- У європейських столицях відбулися масштабні акції на підтримку України.
- А тим часом на вулицях окупованого Донецька помітили бронетехніку, танки й "Гвоздики".
Важливе відео: коментар Зеленського про "снаряди в Ростовській області"