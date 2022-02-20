Європа не вірить заявам бойовиків про "наступ" Києва, – Боррель

Європейський Союз вкотре закликав Росію до деескалації ситуації навколо України. Шлях до цього простий – істотне відведення російських збройних сил від українських кордонів.

Такі заяви пролунали на тлі відчутного загострення на Донбасі. Ситуацію прокоментував Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ.

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У Євросоюзі чітко бачать маніпуляції Росії

У Європейському Союзі вкрай стурбовані тим, що поточні події на Донбасі Росія може використати як привід для військової ескалації проти України.

Як зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель:

Активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей у Європі чітко бачать.

А от підстав говорити про якийсь "напад" України не бачать від слова зовсім.

ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які лунають з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ,

– мовиться у заяві Борреля.

Отже, Євросоюз:

Цілком і повністю відкидає заяви про "наступ" з боку Києва на окупований Росією Донбас.

Засуджує застосування важкої зброї та обстріли житлових районів, які очевидно порушують не тільки мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.

Ми вітаємо стриману позицію України під час стійких провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації,

– підсумував Боррель.

І вкотре запевнив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки, а антиросійські обмежувальні заходи вже узгоджені з партнерами.

після повернення з Мюнхена Володимир Зеленський одразу в аеропорту "Бориспіль" провів нараду з керівництвом силових відомств. Президенту дали детальні звіти про події на Донбасі та готовність військ.

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