Боїться не НАТО: 2 вагомі причини, чому Росія не наважиться на війну проти країн Європи

Низка іноземних військових експертів висловлює побоювання, що Росія, якщо буде досягнута угода про припинення вогню в Україні, може вирішити націлити свої війська на країни Балтії. Однак це малоймовірний сценарій.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що європейці чомусь вважають, що в Росії дуже багато вільних сил і вона може їх кудись перекидати.

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Чому війна Росії проти європейських країн зараз малоймовірна?

Згідно з підрахунками військового експерта, зараз країна-агресорка має максимум 50 – 70 тисяч резерву особового складу, це відносно вільні бійці, яких можна зняти з певної ділянки фронту і перебазувати. Але цієї кількості, за його переконанням, недостатньо для того, аби швидко пройти країни Балтії та досягнути певного успіху.

Оскільки там є війська НАТО, там буде працювати авіація Альянсу. В Україні авіації не так багато, як в наших союзників, вони зможуть завдати серйозного удару по землі,

– наголосив Нарожний.

Крім того, експерт впевнений, що Росія, якщо буде перемир'я, хоча до нього, на його думку, поки що дуже далеко, буде боятися того, що Україна порушить режим припинення вогню.

Уявімо ситуацію, що 50 – 100 тисяч бійців Росія перекидає на інші напрямки й там починаються бої. Впевнений, що Україна цим скористається і почне звільняти свої окуповані території, в росіян тоді однозначно не буде стільки сил, аби їх обороняти від України,

– озвучив Нарожний.

Зазначимо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосив, що Європі вигідна сильна Україна. З його слів, вона може побоюватися завершення бойових дій в Україні, відчуваючи ризики, які можуть виникнути перед нею. Він озвучив, що Путін може розпочати збройну агресію проти країн Балтії та назвав проти якої зокрема.