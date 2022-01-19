Європа повинна бути фактором миру, – Макрон відреагував на агресію Росії

19 січня 2022 , 16:24
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Джерело:

ТАСС

Еммануель Макрон прокоментував агресивні дії Кремля. Він вважає, що загострені відносини Росії і України залишаються джерелом напруженості на континенті.

За словами президента, Франція виступає за розвиток діалогу з Росією в інтересах колективної безпеки на континенті.

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"Європа повинна бути фактором миру і рівноваги, зокрема в діалозі з Росією", – зазначив президент Франції. 

Макрон відреагував на агресію Росії

Як зауважив президент Макрон, Франція разом з Німеччиною продовжить в рамках нормандського формату пошук рішень для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.

Ми продовжимо разом з Німеччиною в рамках нормандського формату пошук політичного рішення для врегулювання конфлікту в Україні,
– додав він.

На думку Макрона, конфлікт України та Росії залишається джерелом напруженості на континенті.

Зверніть увагу! Раніше Макрон провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. Головною темою розмови стала ситуація навколо України. 

Реакція Євросоюзу на агресію Росії: головне

  • Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі.
  • Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що потрібно бути готовими до масштабного наступу Росії найближчим часом.
  • Сполучені Штати та НАТО повідомили про готовність до нових перемовин з Росією.

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Автор: Тетяна Сукач