Європа зможе обмежити обсяги поставок газу через "Північний потік-2"
Джерело:Урядовий портал
Денис Шмигаль заявив, що Євросоюз має можливість самостійно регулювати поставки газу з Росії. Компетентні органи у будь-який момент можуть обмежити обсяги по "Північному потоку-2".
Прем'єр-міністр зазначив, що це передбачено вимогами Третього енергетичного пакета ЄС. Про це він повідомив в інтерв'ю литовському виданню LRT.
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Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" та "Євгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС,
– сказав глава уряду.
"Північний потік-2" – загроза
Денис Шмигаль наголосив, що "Північний потік-2" – це енергетична зброя Кремля, яка спрямована не тільки проти України, а й проти Європи та США.
Це не тільки економічний проєкт для розширення газової експансії, це додатковий важіль Москви для ведення політичних торгів. Цей проєкт в довгостроковій перспективі є деструктивним для всіх, адже містить низку загроз, насамперед – безпекових,
– зауважив прем'єр-міністр.
Україна протидіятиме проєкту
Глава уряду додав, що Україна продовжуватиме протидіяти реалізації проєкту "Північний потік-2" і залучатиме до цього процесу якомога більше сторін.
З його слів, те, що будівництво газопроводу на завершальному етапі, не означає, що можна припинити вживати заходів проти його введення в експлуатацію.
Впевнений, що, зміцнюючи наші спільні зусилля, ми можемо успішно протидіяти Кремлю і зруйнувати його плани та агресивні політичні цілі в Україні та Європі в цілому,
– підсумував Денис Шмигаль.
"Північний потік-2": що відомо
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- Санкції США, запровадженні у 2019 році проти компаній, які прокладають газопровід, зупинили будівництво.
- Проте, через рік роботи відновили. На це Штати відреагували новими обмеженнями проти трубопроводу.
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