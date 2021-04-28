SWIFT, газ і нафта: яке покарання Європарламент пропонує для Росії за агресію проти України

Європарламент пропонує варіанти санкцій проти Росії у випадку, якщо вона продовжуватиме агресію щодо України. Зокрема, там хочуть відключити Росію від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу.

Про це йдеться в проєкті резолюції Європарламенту. Там описали можливі санкції щодо Росії за агресію на території України.

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Що Європарламент пропонує щодо Росії

у випадку продовження агресії щодо України відключити країну від системи платежів SWIFT;

відмовитися від російських нафти й газу;

призупинити реалізацію проєкту "Північний потік-2";

запустити режим санкцій за корупційні злочини та внести до списку "російських олігархів".

Як на це відреагували у Москві

Російські ЗМІ з посиланням на місцеве МЗС пишуть, що Захід навряд чи зважиться відключити Росію від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT. Якщо це трапиться, то Москва обіцяє відповідь.

Глава відомства Сергій Лавров також заявив, що в країні існує база для створення аналогу SWIFT.

Що відомо про відключення Росії від SWIFT