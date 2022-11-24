Як визнання Росії спонсором тероризму може стати "козирем" для Путіна
24 листопада 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павла Клімкіна
Парадоксально, але Путіну може навіть подобатися резолюція Європарламенту про визнання Росії країною-спонсором тероризму.
Вибір – за США
Адже покарання за злочини може стати іншим. Еліти натякають, що вони до кінця боротимуться за російський режим. І тому згуртуються навколо нього.
Варте уваги Поки у Росії радітимуть своїм "перемогам", ми вже будемо під МосквоюАле він може і дуже боляче прорахуватися – можуть і здати за гарантії. Тепер все залежить від США – почнуть або ні розглядати це у Вашингтоні.
Все одно це один з небагатьох випадків, де європейці показали лідерство, і за це їм справжній респект. Це тільки початок, але дуже достойний.
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Історичне рішення Європарламенту і як на нього відреагували в Росії
- 23 листопада Європарламент схвалив резолюцію, у якій визнав Росію державою-спонсором тероризму.
- Крім того, більшість парламентарів засвідчила, шо країна-агресор використовує засоби тероризму.
- Загалом документ підтримали 494 голосами. Показово, що у ньому згадали найкривавіші злочини російських окупантів, здійснені після повномасштабного вторгнення 24 лютого.
- Це і звірства в Бучі та Ізюмі, і бомбардування драмтеатру в Маріуполі, і атака вокзалу в Краматорську тощо.
- Тим часом російські терористи вже відреагували на рішення Європарламенту дикою витівкою.
- Так, засновник ПВК "Вагнер", яка чинить військові злочини в Україні, Євгєній Прігожин вирішив залякати європейську спільноту футляром від скрипки, в якому лежала кувалда із закривавленим руків'ям.
До теми – як Прігожин погрожував Європарламенту кувалдою: дивіться відео