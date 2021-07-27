Загрожує безпеці України: у Європарламенті проти угоди щодо "Північного потоку-2"

27 липня 2021 , 17:08
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Джерело:

фейсбук Пятраса Ауштравічюса

Європарламент виступив із заявою, у якій розкритикував угоду Джозефа Байдена та Ангели Меркель щодо "Північного потоку-2". Там закликали звернути увагу на те, що проєкт підриває безпеку України.

У Європарламенті вважають, що угода між США та Німеччиною є намаганням обох країн покращити відносини. Також сторони прагнуть змінити ситуацію з "поганої на дуже погану".

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"Північний потік-2" загрожує безпеці

Євродепутати переконані, що газопровід підриває безпеку України. Усе через те, що Росія продовжує провокувати й нагнітати напруженість поблизу кордонів української держави. 

У заяві також зазначено, що запуск "Північного потоку-2" не тільки суперечить "Зеленому курсу", але й збільшує залежність Євросоюзу від енергоносіїв з Росії. 

Варто зауважити, що заяву підтримали 11 євродепутатів. 

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Угода США та Німеччини: коротко

  • Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня домовилися щодо "Північного потоку-2". Зокрема, Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
  • На сайті Верховної Ради опублікували заяву-звернення до США та Євросоюзу з проханням сприяти зупинці "Північного потоку-2".
  • Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що в разі запуску газопроводу Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.
  • Дональд Трамп розкритикував угоду. Він заявив, що Байден не став на заваді будівництва "Північного потоку-2", тому тепер Росія отримуватиме мільярди доларів.
Автор: Тетяна Кійовська