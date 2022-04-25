У Європарламенті звернулись до Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії

25 квітня 2022 , 14:27
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Джерело:

Олексій Гончаренко

Росія продає країнам ЄС свої енергоресурси, що дає змогу Путіну продовжувати війну в Україні. Хоча Європарламент закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля, Німеччина блокує санкції проти Росії. Через це у Європарламент звернулися до німецького канцлера.

Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати Європарламенту звернулись листом до Олафа Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії. Лист датований 23 квітня.

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Гончаренко нагадав, що 7 квітня Європарламент у резолюції закликав до повного ембарго на російські нафту, газ та вугілля. У ЄС вже прийняли пакет санкцій, який заборонить торгівлю російським вугіллям.

Водночас, як зауважив Гончаренко, реалізація санкцій, яких вимагає Європарламент, залежить від лідерства кожної окремої країни-члена ЄС у Європейській Раді.

Депутат заявив, що Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго. Тому уряд Німеччини просять розблокувати введення ембарго на російські нафту, газ і вугілля.

  • Нещодавно Олаф Шольц дав інтерв'ю, в якому заявив, що ембарго на російську нафту не покладе край війні Росії проти України. Натомість, на його думку, це лише погіршить економічну ситуацію в Європі.
  • Додамо, що представник ЄС Жозеп Боррель члени Євросоюзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.
  • Відомо, що проти ембарго на російський газ, окрім Німеччини, виступають Австрія та Угорщина.

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Автор: Михайло Гема