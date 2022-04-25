У Європарламенті звернулись до Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії

Росія продає країнам ЄС свої енергоресурси, що дає змогу Путіну продовжувати війну в Україні. Хоча Європарламент закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля, Німеччина блокує санкції проти Росії. Через це у Європарламент звернулися до німецького канцлера.

Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати Європарламенту звернулись листом до Олафа Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії. Лист датований 23 квітня.

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Гончаренко нагадав, що 7 квітня Європарламент у резолюції закликав до повного ембарго на російські нафту, газ та вугілля. У ЄС вже прийняли пакет санкцій, який заборонить торгівлю російським вугіллям.

Водночас, як зауважив Гончаренко, реалізація санкцій, яких вимагає Європарламент, залежить від лідерства кожної окремої країни-члена ЄС у Європейській Раді.

Депутат заявив, що Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго. Тому уряд Німеччини просять розблокувати введення ембарго на російські нафту, газ і вугілля.

Нещодавно Олаф Шольц дав інтерв'ю, в якому заявив, що ембарго на російську нафту не покладе край війні Росії проти України. Натомість, на його думку, це лише погіршить економічну ситуацію в Європі.

Додамо, що представник ЄС Жозеп Боррель члени Євросоюзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Відомо, що проти ембарго на російський газ, окрім Німеччини, виступають Австрія та Угорщина.

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