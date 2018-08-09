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"Європейська точка G": туристів потішили епатажною рекламою про Вільнюс

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Вільнюс – "точка G" Європи
Вільнюс – "точка G" Європи / Колаж

У Литві стартувала рекламна кампанія, у якій столицю країни представляють як "точку G Європи".

Онлайн-реклама Go Vilnius офіційно стартувала 9 серпня, але резонанс у мережі встигла викликати ще до запуску, пише видання Delfi.

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У відеороликах англійською зазначено: "Вільнюс – це точка G Європи".

На банерах також можна помітити напис "Ніхто не знає, де вона, але коли виявляють її, це - приголомшливо ". На плакатах зображена дівчина яка стискає простирадло у вигляді карти якраз в тому місці, де розташована столиця Литви.


Вільнюс – "точка G" Європи

Під час кампанії оголошення у мережі й відеокліпи видаватимуть посилання на спеціально створений інтернет-сайт.

Дивіться відео рекламної кампанії Go Vilnius:

Що цікаво, раніше уряд країни просив мерію столиці відкласти початок рекламної кампанії до завершення до Вільнюса візиту Папи Римського Франциска, який запланований на вересень.

Теги: LifeStyle Литва Подорожі
Джерело: 24 Канал
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