"Європейська точка G": туристів потішили епатажною рекламою про Вільнюс
У Литві стартувала рекламна кампанія, у якій столицю країни представляють як "точку G Європи".
Онлайн-реклама Go Vilnius офіційно стартувала 9 серпня, але резонанс у мережі встигла викликати ще до запуску, пише видання Delfi.
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У відеороликах англійською зазначено: "Вільнюс – це точка G Європи".
На банерах також можна помітити напис "Ніхто не знає, де вона, але коли виявляють її, це - приголомшливо ". На плакатах зображена дівчина яка стискає простирадло у вигляді карти якраз в тому місці, де розташована столиця Литви.
Вільнюс – "точка G" Європи
Під час кампанії оголошення у мережі й відеокліпи видаватимуть посилання на спеціально створений інтернет-сайт.
Дивіться відео рекламної кампанії Go Vilnius:
Що цікаво, раніше уряд країни просив мерію столиці відкласти початок рекламної кампанії до завершення до Вільнюса візиту Папи Римського Франциска, який запланований на вересень.