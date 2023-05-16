Військову допомогу буде посилено: які підсумки європейського турне Зеленського

Очільник України Володимир Зеленський за декілька днів здійснив візити до ключових партнерів, які допомагають стримувати російську агресію. Президент країни відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Солонтай – директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. За його словами, Володимир Зеленський робить наразі важливі кроки для отримання підтримки з боку Заходу.

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Мета європейського турне Зеленського

Олександр Солонтай пояснив, що наразі візити глави держави до країн Європи просто необхідність.

Поїхав Зеленський для того, щоб домовитися із партнерами про максимальну та кінцеву стадію озброєння України – реактивні системи, ракети, літаки,

– наголосив він.

Наразі вичерпується потенціал наших політиків, які можуть впливати на західну спільноту, тому головне слово за українськими захисниками, які показують результати застосування зброї на полі бою.

"Безмежна слава нашим ЗСУ за те, що вони роблять, тому що вони фактично забезпечили вікно можливостей діяти дипломатії і політикам", – додав Солонтай.

До того ж наразі всі об'єднали свої сили для того, щоб використати паузу та досягнути наступного етапу військової допомоги для України.

Літаки будуть

Зрушення у передачі українській озброєння буде. Наразі система має ланцюговий ефект: спершу долучаються менші країни, а потім більші та могутніші. Далі ж формується коаліція, яка і забезпечує Україну всім необхідним озброєнням.

Тож висока ймовірність того, що вже незабаром в Україні з'являться ескадрильї з літаками західного зразка.

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