"Великий цинізм": європейські лідери підтримали Зеленського, якого Трамп назвав "диктатором"

Скандальні заяви Дональда Трампа про Володимира Зеленського викликали бурхливі реакції серед лідерів кількох європейських країн. Вони висловили підтримку президентові України, дехто з партнерів вважає критику з боку Трампа несправедливою та цинічною.

Про це повідомляє 24 Канал. Заяви Дональда Трампа щодо того, що Зеленський є "диктатором" прокоментували президенти та представники Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Чехії, Великої Британії та США.

Дивіться також Якби вибори були найближчої неділі: скільки українців проголосували б за Зеленського

Що кажуть у Європі про заяви Трампа

Свою підтримку зокрема висловив президент Фінляндії Александр Стубб. Коментуючи слова Трампа з критикою в бік Зеленського, він зазначив, що його країна підтримує Конституцію України та демократично обраного президента. Стубб також додав, що війну розпочала не Україна, а справжній диктатор Владімір Путін.

Загарбницьку війну розпочали винятково Росія і президент Путін. Наша робота полягає в тому, щоб обговорити з Трампом наслідки, якщо Путін отримає те, чого хоче,

– заявив лідер Фінляндії.

Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Норвегії, вважає, що Дональд Трамп зробив заяву, що є несправедливою щодо Зеленського. Він зазначив, що наш президент був обраний більшістю громадян України. Таку ж думку поділяють інші політики країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримує Володимира Зеленського. Попри заяви Росії та США про нелегітимність президента України, він вважає, що Зеленський знаходиться на своєму місці, а проведення виборів під час війни неможливе, адже суперечить українській Конституції.

Президент Чехії Петр Павел назвав заяви Дональда Трампа цинічними. Адже він критикував і назвав диктатором "президента країни, яка веде війну за своє виживання".

Яку цінність мали б вибори в країні, яка три роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п’ята частина території окупована окупантами, а вся країна під щоденними обстрілами?

– написав Павел.

Лідер британських консерваторів Кемі Баденох також відреагував на слова Трампа і заявив, що Володимир Зеленський є "демократично обраним лідером України.

Володимир Зеленський вдячний лідерам європейських країн за їхню прихильність до України та до нього особисто.

Дякую вам за підтримку!

– написав президент України.

Зі словами Трампа не погоджуються в США

Цікаво, що навіть у США засудили Трампа за його критику Зеленського. Зокрема, своє обурення висловив сенатор Сполучених Штатів Чак Шумер, назвавши такі заяви президента "огидними".

Огидно бачити, як американський президент відкрито виступає проти союзника та стає на бік такого бандита, як Путін,

– сказав він.

Також зі словами Трампа не згоден конгресмен-республіканець Дон Бейкон. За його словами, рейтинг Зеленського складає 50%, а диктатором є той президент, який розпочав цю війну.

А колишній віцепрезидент Дональда Трампа Майк Пенс звернувся до президента США, нагадавши, що війну почала Росія, а шлях до миру має будуватися на правді.

Про те, що така критика від імені США та умиротворення Путіна є зрадою, говорить сенатор від демократичної партії Адам Шифф.

З часів Чехословаччини жодна демократична держава не була так зраджена західною державою,

– зазначив він.

Ще один конгресмен від республіканців Майк Лоулер сказав, що підлим диктатором та головорізом є Владімір Путін. Політик також не підтримує проведення виборів під час війни, адже Росія може втрутитися в процес.