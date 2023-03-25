ЄС докладає зусиль для розмови Сі та Зеленського, – Financial Times

Європейський Союз наполягає на переговорах між лідером КНР Сі Цзіньпінем та Володимиром Зеленським. Поки що глава Китаю не хоче спілкуватися з українським президентом.

Дипломати ЄС докладають зусиль для того, що переговори між Сі та Зеленським таки відбулись. Про це виданню розповів високопосадовець Євросоюзу, який вирішив зберегти анонімність.

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ЄС хоче переговорів між президентами Китаю та України

Європейський Союз наполягає на переговорах Сі Цзіньпіна із президентом України. Чиновники ЄС переконані, що Китай повинен взаємодіяти у питанні врегулювання війни не лише з Росією, а й з Україною. Саме тому європейські лідери сподіваються, що Сі незабаром розпочне діалог із Зеленським.

Проте поки що китайський лідер спілкується лише з російським диктатором.

Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною,

– сказав європейський чиновник.

Сі не хоче говорити з Байденом та Зеленським