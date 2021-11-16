Європейський суд вимагає від Грузії надати Саакашвілі необхідну допомогу

Європейський суд з прав людини вимагає від Грузії надати Міхеілу Саакашвілі необхідну медичну допомогу. Зараз політик перебуває у лікарні на території глданської в'язниці.

ЄСПЛ вимагає від Грузії гарантувати політику безпеку у в'язниці. Також суд запросив у влади інформацію щодо його теперішнього стану здоров'я.

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Саакашвілі 10 листопада подав до ЄСПЛ скаргу. У ній політик заявив, що у в'язниці немає можливості здійснювати ефективне лікування, а грузинська влада відмовляється переводити його до лікарні поза нею.

За словами Саакашвілі, таку позицію Грузії слід вважати порушенням права на життя. Водночас у ЄСПЛ справі політика надали статус пріоритетної.

Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" щодо стану здоров'я заявника,

– мовиться у повідомленні.

У парламенті Грузії 9 депутатів оголосили голодування на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Стан ув'язненого політика продовжує погіршуватися.

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