Європейський суд вимагає від Грузії надати Саакашвілі необхідну допомогу
Джерело:ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини вимагає від Грузії надати Міхеілу Саакашвілі необхідну медичну допомогу. Зараз політик перебуває у лікарні на території глданської в'язниці.
ЄСПЛ вимагає від Грузії гарантувати політику безпеку у в'язниці. Також суд запросив у влади інформацію щодо його теперішнього стану здоров'я.
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Саакашвілі 10 листопада подав до ЄСПЛ скаргу. У ній політик заявив, що у в'язниці немає можливості здійснювати ефективне лікування, а грузинська влада відмовляється переводити його до лікарні поза нею.
За словами Саакашвілі, таку позицію Грузії слід вважати порушенням права на життя. Водночас у ЄСПЛ справі політика надали статус пріоритетної.
Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" щодо стану здоров'я заявника,
– мовиться у повідомленні.
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Саакашвілі у в'язниці: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі у жовтні повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу затримали й запроторили до в'язниці у Руставі.
- Згодом Саакашвілі оголосив голодування. Через це його стан здоров'я суттєво погіршився. Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.
- Мін'юст Грузії 11 листопада оприлюднив відео, на якому зафіксований процес переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню. Поліцейські силоміць заносили політика у будівлю.
- Саакашвілі у жовтні написав листа меру Львова Андрію Садовому, у якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.