Як Європейський суд раз і назавжди скасував всі російські маніпуляції про "нас там нет"

Відбулася фундаментальна та довгоочікувана юридична перемога України. 25 січня Велика палата Європейського суду з прав людини визнала частково прийнятними вимоги у справі Україна та Нідерланди проти Росії за заявами №№ 8019/16, 43804/14 та 28525/20.

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Це рішення суду є остаточним, та після нього Велика палата згодом винесе рішення по суті справи. Як офіційно повідомляє ЄСПЛ, справа стосується скарг, які пов'язані із російською агресією на Сході України з весни 2014 року.

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Суд встановив, що території на Сході України, які не контролював її уряд, з 11 травня 2014 року були під юрисдикцією Росії. Суд послався на присутність на Сході України російських військових з квітня 2014 року та на широкомасштабне розгортання російських військ найпізніше із серпня 2014 року.

Він також встановив, що держава-відповідач мала значний вплив на воєнну стратегію фейкових терористичних "республік", що вона надавала зброю та інше військове обладнання у значних масштабах, проводила артилерійські обстріли та надавала політичну та економічну підтримку зазначеним терористичним угрупуванням.

Європейський суд вирішив, що доказів достатньо, тому визнав більшість скарг уряду України прийнятними. Суд додав: "Порогу доведення було досягнуто щодо скарг уряду Нідерландів про збиття літака рейсу MH17", які також було визнані прийнятними.

Отже, далі суд буде розглядати щодо російських загарбників на Сході України питання, за період травня 2014 року – січня 2022 року:

незаконних військових нападів на цивільних осіб та об'єкти, включаючи збиття літака рейсу МН17, стрільби по цивільних особах, позасудові страти;

катування чи забиття до смерті цивільних осіб та українських військових, які потрапили в полон чи інакше припинили участь у воєнних діях, включаючи випадки сексуального насильства та нелюдських умов тримання під вартою;

примусовій праці;

викрадень, незаконних позбавлень свободи;

навмисних нападів та залякування різноманітних релігійних громад, "що не дотримуються російської православної традиції";

переслідуванні незалежних журналістів та блокування мовлення українських медіа;

знищення приватної власності, включаючи житло та машини цивільних осіб, крадіжки, мародерство, незаконне відібрання без відшкодування;

заборони навчання українською мовою;

переслідування цивільних осіб українського походження та громадян, які підтримують територіальну цілісність України.

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Усі російські маніпуляції – викриті

З фундаментальних доводів ЄСПЛ навів дуже просту логічну конструкцію спростування "нас тут нема". Адже Росія у процесі цілком відкидала свою участь у діяльності злочинних збройних формувань на Сході України та навіть заперечувала свою обізнаність про таку діяльність. Суд заявив, що є абсолютна брехня, адже Москва прямо та публічно демонструвала таку обізнаність під час своєї участі у мінському процесі.

На практиці це означає повне та остаточне скасування на найвищому, міжнародному юридичному рівні, усіх маніпуляцій агресора щодо мінських угод, а також щодо нібито їх "порушень" Україною. Адже з рішення ЄСПЛ чітко випливає саме незаконний ефективний контроль Росії над неконтрольованими Україною територіями, тобто їх окупація.

Також це рішення суду означає не просто спростування, а тотальну юридичну анігіляцію усіх жалюгідних та злочинних спроб "виправдання" масштабної російської агресії 2022 року, яку Кремль брехливо пов'язував саме з так званими "порушеннями" України.

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У цьому вимірі рішення Європейського суду матиме вагому роль для майбутніх трибуналів над російськими очільниками щодо нинішньої масштабної агресії. Виключення Росії з Ради Європи та припинення чинності Конвенції 1950 року ніяк не впливає на чинність цього рішення суду у справі, де Росія брала активну участь до "фінального свистка" в січні 2022 року, коли відбулися усні слухання.

Російські агенти впливу декілька років очевидно намагалися злочинно "підірвати довіру" до зазначеного процесу та очевидно пробували неправомірно вплинути на Європейський суд та його суддів. Однак, як наразі бачимо, успіху в цьому не мали.