У Європі застерігають Кремль "важкими наслідками" через Україну

Європейські країни ретельно стежать за діями Росії і ситуацією на Донбасі. Якщо Росія вдасться до масштабної ескалації конфлікту, це призведе до відповідних наслідків для неї.
Джерело:МЗС України
Про це міністр МЗС Великої Британії Домінік Рааб телефоном розповів очільнику МЗС України Дмитру Кулебі. Мова зайшла і про те, що Росія цинічно дезінформує Європу та своїх громадян про реальний стан справ на Донбасі.
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Що Велика Британія думає про ескалацію
Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за подіями. Він підтвердив, що Велика Британія підтримує Україну і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.
У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.
Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру,
– підкреслив він.
Реакція Німеччини
Подібну думку висловило і міністерство МЗС Німеччини. Там зазначили, що деескалація наразі має вирішальне значення. "Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною стосовно того, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, аби режим припинення вогню не опинився під загрозою", – написала пресслужба німецького МЗС у твітері.
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Хто ще висловив Україні підтримку
- Перш за все е в американських ЗМІ з'явилася інформація, що у відповідь на агресивні дії Росії США приводить своє військо у повну бойову готовність.
- Опісля президент Джо Байден підкреслив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
- В особистій розмові із Зеленським він висловив прихильність своєї адміністрації плану Володимира Зеленського.
- Підтримку висловила Канада: міністр МЗС Марк Гарно засудив провокативні дії Росії та концентрацію її військ поблизу українського кордону.
- Європейський Союз тим часом офіційно засудив черговий призов військових у тимчасово окупованому Криму.