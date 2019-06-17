Європі слід готуватися до газової кризи через Росію, – Зеркаль

У Євросоюзі на початку 2020 року ймовірна газова криза. Вона пов'язана з відсутністю договору про транзит газу через українську газотранспортну систему.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю Bloomberg розповіла, що дуже висока ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового транзитного контракту.

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Зеркаль наголосила, що поки Росія продовжує відкладати дату проведення тристоронніх переговорів про транзит газу.

Похмурий сценарій газової кризи варто розглянути серйозніше,

– додала вона.

Про який контракт йдеться? Російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та РФ досі не уклали.

Наразі всі європейські країни, у тому числі України, нарощують обсяги закачування газу до своїх сховищ. Тож це спричинило неабияку пропозицію газу на європейському ринку, що призвело до обвалу цін на нього.

Чому Україна впливає на газову кризу у Європі? Більше третини всього газу, який споживають у ЄС, надходить з Росії. Більшість цього газу постачають саме через Україну. До слова, Україна запропонувала європейським компаніям використати свої підземні сховища газу для нарощення його запасів на опалювальний сезон.

Росія постачає свій газ також через обхідні газопроводи. Наразі РФ будує "Північний потік-2" для того, щоб відмовитися від послуг українського транзиту.

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