Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому зустріч Трампа з Путіним може нашкодити Україні, черговий гібридний конфлікт від Росії та чому Кремль просто так не відасть Крим.

1. У Верховні Раді "стерли" Тимчука, коли він був ще живим





Вже від ранку 19 червня, ім'я Дмитра Тимчука не фігурувало в електронних протоколах, списку фракції "Народний фронт". Тобто народний депутат "перестав існувати" в одну мить. І справа не в смерті Дмитра...



Хто такий Дмитро Тимчук і про нього відомо? Читайте тут.

2. Росія не планує віддавати Крим без війни на знищення





Що б там не казали Макрон, Меркель, Зеленський чи Волкер про визволення українських територій, реалії свідчать про те, що забрати Донбас та Крим Україна просто так взагалі не зможе.



Все про анексію Криму.

3. Останні події на Донбасі свідчать, що Росія готується до наступу





Останнім часом на фронті відбувається поступове загострення ситуації. Причому Росія, судячи з усього, готується до активізації саме наступальних бойових дій.



Більше про війну на Донбасі читайте тут.

4. Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News





Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном під час саміту "Великої двадцятки" (G-20) в Осаці.



Огляди найцікавіших матеріалів світових медіа – читайте тут.

5. В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"





Совершенно парадоксальное обращение намедни было озвучено так называемой Международной миротворческой группой Рижского комитета (ММГ РК) с просьбой о введении в Латвию российских "миротворцев".



Больше новостей из России здесь.

Тест на витривалість: Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України