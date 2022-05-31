Євросоюз та G7 нададуть Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги

Європейський Союз та країни "Великої сімки" продовжують допомагати Україні. Нове рішення про підтримку ухвалили після виступу Володимира Зеленського на засіданні Європейської ради.

Про це 31 травня повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

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"Євросоюз продовжить допомагати Україні в її невідкладних потребах у протистоянні окупантам. Разом із G7 ми готові надати їй 9 мільярдів євро. Сильна та конкретна підтримка відбудові України", – написав Шарль Мішель.

Дії Німеччини

Про грантову допомогу Україні повідомила 29 травня Німеччина. Мовиться про мільярд євро. Дипломатка Анка Фельдгузен обговорила це з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Допомога від Чехії

Чехія заявила, що планує посилити військову допомогу для боротьби з російськими загарбниками. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Мовиться про від 600 до 700 мільйонів чеських крон. Це приблизно від 26 до 30,4 мільйона доларів. Чернохова зазначила, що лобіюватиме надання допомоги. Вона хоче, щоб рішення ухвалили у найближчі тижні.

"Дуже важливо, щоб допомога Україні була постійною. Чехія є однією з країн, які підтримують Київ вже тривалий час. Я підготувала нову пропозицію надання Україні військової техніки", – сказала міністерка.

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Гуманітарна допомога

Японія виділила для гуманітарної допомоги Україні 66 мільйонів доларів. Країна зробила це в екстреному режимі. Рішення ухвалили 27 травня. Гроші витратять для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків та медичних товарів, які терміново потрібні в Україні.

Крім цього, раніше Японія надала 100 мільйонів доларів пільгового кредиту на 30 років. Відсоток річних становитиме 1%. Пільговий період зберігатиметься впродовж 10 років.

Підтримка від Фінляндії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Фінляндія готова допомогти Україні у повоєнній відбудові. Зокрема, мовиться про відновлення інфраструктури. Крім цього, фінська прем'єрка Санна Марін підписала угоду про продовження проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року.

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