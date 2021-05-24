Євросоюз може повністю заборонити авіасполучення з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа вимагатиме заборонити літакам авіакомпанії "Белавіа" літати у країни Євросоюзу. Відповідну заяву політик зробить під час саміту ЄС.

Аналогічні рішення також можуть ухвалити США, Велика Британія та Канада. Окрім того, деякі європейські авіакомпанії вже скасували рейси до Білорусі. Фактично країна залишається відрізаною від світу.

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Політики Євросоюзу переконані, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка викрав літак.

Водночас над Білоруссю пролягає важливий повітряний кордон – він сполучає ЄС з Росією та країнами східної Азії.

Якщо змінювати маршрут, це означатиме збільшення часу польоту, витрат палива або підвищення цін. Окрім того, авіакомпанії тільки почали відновалювати свою діяльність після пандемії коронавірусу. Вони налякані, що викрадення літака може налякати людей, і вони відмовлятимуться від польотів.

Які авіакомпанії вже відмовилися літати над територією Білорусі:

угорська Wizz Air;

латвійська Air Baltic;

Austrian Airlines.

Окрім того, аналогічне рішення вже у найближчі години може ухвалити польська авіакомпанія LOT.

Затримання Протасевича: головне

Романа Протасевича – колишнього керівника опозиційного телеграм-каналу NEXTA – схопили у Мінську 23 травня.

Протасевич летів літаком Ryanair з Афін до Вільнюса.

У Мінську літак примусово посадили. Усе через те, що хтось начебто повідомив про його замінування.

Під час перевірки Протасевича та ще декількох пасажирів затримали. Серед них була і дівчина блогера – Софія. Наразі її утримують у СІЗО.

Люди, які летіли разом з Протасевичем, розповіли, що з ними у Мінську поводилися наче з бранцями.

Одна із пасажирок переказала діалог Протасевича з борпровідником перед посадкою літака. Блогер просив: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".