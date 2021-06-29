Євросоюз планує запровадити нові санкції проти Росії

Жозеп Боррель заявив, що лідери Європейського Союзу минулого тижня обговорили відносини з Росією. Так, найближчим часом ЄС підготує пакет нових санкції проти країни-агресора.

Глава дипломатії Євросоюзу наголосив, що Захід продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Водночас в ЄС закликали Росію взяти на себе відповідальність і виконати Мінські домовленості.

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Дипломат зазначив, що Європейський Союз продовжить чинити тиск на країну-агресора у зв'язку з відмовою співпрацювати з міжнародниій групі для забезпечення справедливості щодо загиблих унаслідок катастрофи літака рейсу MH17.

Ми повинні повністю забезпечити дотримання законодавства ЄС для протидії злочинності, що йде з Росії, включаючи кібератаки,

– сказав Жозеп Боррель.

Окрім цього, він додав, що необхідно активізувати боротьбу з корупцією. Зокрема, мовиться про забезпечення більшої прозорості походження та цілей фінансових потоків у Росію і з Росії.

Санкції ЄС проти Росії: коротко

Євросоюз вперше запровадив санкції проти Росії у 2014 році, коли країна-агресор окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі.

Обмеження ЄС стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також сфери товарів подвійного призначення.

До слова, Європейський Союз продовжує санкції кожних пів року через те, що Росія не хоче виконувати Мінські домовленості.

Декілька днів тому, 25 червня, Європейський Союз знову продовжив економічні санкції проти Росії.

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