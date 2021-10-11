Євросоюз продовжив санкції проти Росії і Сирії: яка причина

Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції щодо громадян Росії та Сирії. Таке рішення ухвалили через застосування та розповсюдження хімічної зброї.

Відомо, що обмеження розтягнули на 1 рік. Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Європи.

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Що означають обмеження

Тим, хто потрапив під обмеження:

забороняють поїздки у країни Європейського Союзу;

їхні активи в ЄС заморожують;

відповідним людям не зможуть надавати гроші фізичні та юридичні особи.

Відповідне рішення Ради повинні затвердити країни-члени спільноти. На це їм виділили лише кілька днів. Вже 16 жовтня його треба опублікувати в офіційному журналі Європейського Союзу.

Обмеження діятимуть на 16 жовтня 2022 року.

Механізм санкцій Євросоюзу через хімічну зброю схвалили 15 жовтня 2018 року. З його допомогою Брюссель зможе вводити санкції проти осіб, яких ЄС вважає відповідальними за застосування хімічної зброї по всьому світу.

Санкції сфокусовані на 15 фізичних осіб та 2 організації. Зокрема у списку на обмеження є Державний науково-дослідницький інститут органічної хімії та технології Росії. Його пов'язують із розробкою "Новачка".

До речі, на початку жовтня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських компаній за проведення виборів в тимчасово окупованому Криму.