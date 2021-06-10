Євросоюз розлютився на Байдена через зустріч із Путіним і Афганістан, – ЗМІ

Джо Байден вперше як президент приїде до Європи та проведе багато важливих зустрічей із лідерами Європи. Втім, подейкують, що вони образилися на очільника Білого дому через Володимира Путіна.

Причина негативного ставлення до Байдена у цьому випадку не факт самої зустрічі. Лідерів ЄС начебто розлютило те, що президент США не попередив про цю зустріч раніше.

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Чому ЄС "образився" на Байдена

Зустріч із Путіним, що має відбутися 16 червня, – це лише одна з причин, через яку начебто європейські лідери образилися на Байдена.

Повідомляється, що деякі члени блоку скаржились і на те, що їх не попередили про рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня.

, що американські військові мають залишити Афганістан до 11 вересня 2021 року. Ця подія присвячена річниці терактів у США. Перебування західних сил у Афганістані тривало майже 20 років. Детальніше про цю справді історичну подію читайте за посиланням

Представник ЄС заявив виданню Politico, що "підливає олії у вогонь" і те, що протягом 4 місяців після інавгурації Байдена він не призначив посла у Європейський Союз. Кажуть, це сприяло тому, що в деяких європейських країнах налаштувалися на показ "стратегічної незалежності" від НАТО.

Інший високопоставлений чиновник заявив, що розбіжності стали причиною того, що Європа йде власною дорогою. Водночас він зазначив, що важливо співпрацювати і координувати роботу з усіма однодумцями.

Офіційна заява Європейський Союз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

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