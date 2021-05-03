Євросоюз викликає російського посла через санкції проти європейців

Постійного представника Росії при Євросоюзі Володимира Чижова 3 травня викликали в Європейську зовнішньополітичну службу (ЄВС). Причина – перед тим Росія заборонила в'їзд в країну 8 громадянам ЄС.
Джерело:European Commission
Петер Стано, представник зовнішньополітичної служби ЄС розповів про це на брифінгу в Брюсселі 3 травня.
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Російського посла викликають "на килим"
Посла Росії викликали. Його у другій половині дня має прийняти генеральний секретар Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій. Там ми заявимо йому про різке засудження і заперечення такого рішення,
– прокоментував Петер Стано.
За словами прессекретаря рішення про заборону в'їзду європейцям "немає ніякого юридичного пояснення". Він також додав, що рішення Росії "всі ці контрсанкції, очевидно, дуже політично вмотивовані і не мають хоч якогось юридичного обґрунтування".
Що цьому передувало
Росія 30 квітня ввела санкції проти 8 європейців – заборонила в'їзд голові Європарламенту Давиду Сассолі та 7 іншим посадовцям Євросоюзу. Це зробили у відповідь на антиросійські санкції.
У МЗС Росії наголосили, що залишають за собою право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС".
Детальніше про санкції
- 2 березня 2021 року Євросоюз увів санкції проти кількох офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також насилля проти мирних протестувальників.
- 22 березня 2021 року в ЄС затвердили новий пакет санкцій. Цього разу через порушення прав людини. Обмеження ввели проти 11 людей та 4 організацій.