ЄС закликав негайно вивести спецназ з Північного Косова і ліквідувати блокпости

У Євросоюзі закликали владу Сербії та Косово негайно вивести спецпідрозділи поліції з Північного Косова. Також вони мають ліквідувати блокпости.

Мовиться також про необхідність знизити ескалацію в регіоні. Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель закликав до деескалації конфлікту

Сербії і Косово треба беззастережно знизити ескалацію ситуації на місцях шляхом негайного виведення спеціальних поліцейських підрозділів і демонтажу блокпостів,

– заявив Боррель.

Політик також додав, що неприпустимими є подальші провокації, односторонні та неузгоджені дії. Він вважає, що Белград і Приштина мають знайти вихід із ситуації і домовитися про подальші дії, а Євросоюз підтримуватиме їхні зусилля.

У Євросоюзі сторонам нагадали про відповідальність

Верховний представник Євросоюзу заявив: "І косовські, і сербські лідери несуть повну відповідальність за будь-які ризики щодо безпеки та благополуччя місцевих громад як в Косово, так і в Сербії".

Боррель пригадав, що підкреслив це у своїх телефонних розмовах з президентом Вучичем і прем'єр-міністром Курті на цьому тижні. Також політики днями приїдуть до Брюсселя. У Євросоюзі це назвали "першим позитивним кроком".

Сербія заявила про "мовчання" світу

Президент Сербії Александар Вучич заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про "мовчання" світу.

Повна окупація півночі Косова і Метохії приштинським спецназом триває сьомий день "під гучне мовчання" міжнародного співтовариства,

– заявив Вучич.

Президент також запевнив, що Сербія виконує всі взяті на себе міжнародні зобов'язання. Співрозмовники домовилися залишатися в контакті "для збереження миру і стабільності в регіоні".

Коротко про конфлікт між Косово та Сербією