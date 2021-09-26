ЄС закликав негайно вивести спецназ з Північного Косова і ліквідувати блокпости
Джерело:Європейська служба зовнішніх справ
У Євросоюзі закликали владу Сербії та Косово негайно вивести спецпідрозділи поліції з Північного Косова. Також вони мають ліквідувати блокпости.
Мовиться також про необхідність знизити ескалацію в регіоні. Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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Жозеп Боррель закликав до деескалації конфлікту
Сербії і Косово треба беззастережно знизити ескалацію ситуації на місцях шляхом негайного виведення спеціальних поліцейських підрозділів і демонтажу блокпостів,
– заявив Боррель.
Політик також додав, що неприпустимими є подальші провокації, односторонні та неузгоджені дії. Він вважає, що Белград і Приштина мають знайти вихід із ситуації і домовитися про подальші дії, а Євросоюз підтримуватиме їхні зусилля.
У Євросоюзі сторонам нагадали про відповідальність
Верховний представник Євросоюзу заявив: "І косовські, і сербські лідери несуть повну відповідальність за будь-які ризики щодо безпеки та благополуччя місцевих громад як в Косово, так і в Сербії".
Боррель пригадав, що підкреслив це у своїх телефонних розмовах з президентом Вучичем і прем'єр-міністром Курті на цьому тижні. Також політики днями приїдуть до Брюсселя. У Євросоюзі це назвали "першим позитивним кроком".
Сербія заявила про "мовчання" світу
Президент Сербії Александар Вучич заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про "мовчання" світу.
Повна окупація півночі Косова і Метохії приштинським спецназом триває сьомий день "під гучне мовчання" міжнародного співтовариства,
– заявив Вучич.
Президент також запевнив, що Сербія виконує всі взяті на себе міжнародні зобов'язання. Співрозмовники домовилися залишатися в контакті "для збереження миру і стабільності в регіоні".
Коротко про конфлікт між Косово та Сербією
- 20 вересня Косово заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Водіям наказали змінювати номерні знаки на тимчасові. Через це виникло напруження у стосунках із Сербією.
- До речі, так давно роблять для в'їзду в Сербію, однак дзеркальна дія Косова викликала напруження не без того "холодних" відносин між урядами.
- 25 вересня Сербія почала стягувати танки до кордону з Косово. Також очевидці помічали важку техніку. Згодом – серби підняли вертоліт та російський винищувач.
- Сербський аналітик Душан Янджич не виключає, що загострення може перерости у війну.