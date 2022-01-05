Євросоюз закликав поважати право казахів на мирний протест
Джерело:eeas.europa.eu
У Євросоюзі відреагували на протести в Казахстані. Кажуть, що пильно слідкують за ситуацією. Зрештою, ЄС закликав всі сторони уникати ескалації та насильства.
ЄС визнає право на мирні демонстрації. Однак очікує, що вони залишаться ненасильницькими. Про це мовиться у заяві представника зовнішньополітичної служби спілки.
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Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства,
– мовиться у заяві.
Закликають повернути доступ до інтернету
ЄС закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест, а також – дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема, наголосили, що слід повернути доступ до інформації в інтернеті.
Врегулювати ситуацію, переконані в ЄС, можна тільки за допомогою інклюзивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та повагою до основних прав громадян.
Останні новини з Казахстану
- Протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року. Причиною стало зростання цін на газ.
- Влада погодилась знизити тарифи, але ситуація лише загострилася.
- Вимоги мітингувальників стали політичними. Серед них з'явилися пункти про відставку уряду, проведення місцевих виборів та боротьба з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Радбез.
- Чинний президент Касим-Жомар Токаєв відправив Назарбаєва у відставку.
- Вже є близько 500 постраждалих під час акцій протесту. Є жертви серед силовиків, а також загиблий мітингувальник в місті Актау.