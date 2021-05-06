В ЄС закликали виконати рекомендації "Венеційки" про очищення Вищої ради правосуддя

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас прокоментував рішення Венеційської комісії щодо конкурсного добору та перевірки членів української Вищої ради правосуддя. Він сподівається, що Україна дослухається до висновку комісії.

Про це він написав 6 травня. Зокрема мова йде про законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, ще трьох – міжнародні та іноземні організації.

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Заява Матті Маасікаса щодо Вищої ради правосуддя

"Сподіваємось, ця дуже важлива думка прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроєкт 3711-д), а також дасть напрямок поточним дискусіям щодо реформування Вищої ради суддів та нового закону про НАБУ", – зауважив Маасікас.

Посол додав, що особливо важливим пунктом у висновку комісії є участь міжнародних експертів в органах відбору і їх вирішальний голос в ухваленні рішень.

Венеційська комісія вважає необхідним, щоб після повторного голосування, голосування групи, що має щонайменше два голоси міжнародних експертів, переважало,

– заявив посол Євросоюзу.

Він також розповів, що це важливо не тільки для встановлення довіри до судової влади, а й з точки зору національного суверенітету. Нинішні члени Вищої ради правосуддя будуть тільки відсторонені, натомість рішення про звільнення залишиться за органом, що їх призначає.

Коротко про висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту №5068

5 травня Венеційська комісія показала висновок стосовно президентського законопроєкту про конкурсний добір та перевірки членів української Вищої ради правосуддя.

Зокрема, комісія зауважила, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.

Вважають, що рішення мають ухвалювати більшістю голосів, але підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов'язковою. Якщо голоси розподілятимуться порівно, перевага має бути за міжнародними експертами.

Коротка передісторія

У листопаді 2020 року Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії для оцінки стану антикорупційної системи в Україні.

Це сталось після того, як КСУ ухвалив рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Зеленський попросив оцінити, чи дотримався суд всіх вимог, коли ухвалював таке рішення.

У грудні комісія опублікувала своє рішення щодо конституційної кризи в Україні та рекомендувала змінити закон про КСУ.

У березні Венеціанська комісія позитивно оцінила положення законопроєктів №4533 і №4533-1, які стосуються діяльності КСУ. Щоправда, комісія внесла свої пропозиції, які стосуються запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ, конкурсного відбору суддів, можливості перегляду рішень КСУ тощо.

Вища рада правосуддя – це фактично головний орган в системі судової влади країни. Члени ВРП можуть повністю контролювати призначення та звільнення суддів, їх захист від неправомірних посягань та притягнення до відповідальності.