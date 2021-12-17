Євросоюз заявив про готовність ввести санкції, які "дорого обійдуться" Росії

Європейський Союз занепокоєний нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Лідери ЄС попередили Росію, що дії проти України обійдуться їй "серйозними витратами і наслідками".

Водночас Європа не розголошує деталей про те, яке ймовірне покарання може бути для країни-агресорки. Також ЄС заохочує використовувати більше дипломатії у стосунках з Росією.

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Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати у відповідь, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами,

– заявили лідери ЄС, маючи на увазі партнерів США та Великобританію.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, блок готовий ввести і додаткові санкції. Адже ті, які діють зараз, ввели у відповідь на анексію Кримського півострова Росією у 2014 році.

Як можуть покарати Росію

Одним із важелів впливу на Росію може бути газопровід "Північний потік-2", адже його у Європі ще не сертифікувати і не запустили в роботу. Також є припущення, що Росію можуть відключити від глобальної фінансової платіжної системи Swift.

Європейські лідери також зазначили, що підтримують нормандський формат для вирішення ситуації.

Що відомо про ймовірний наступ Росії

Росія продовжує вести гібридну війну, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України. За інформацією Міністерства оборони України, Росія періодично перекидає та накопичує війська біля кордонів. У такий спосіб країна-агресорка намагається підтримувати напругу в регіоні й тиснути на сусідів.

Як прогнозував дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов, у січні – лютому 2022 року концентрація військ Росії поблизу українського кордону може стати вищою, ніж навесні 2021 року. Наразі там стільки бійців держави-агресорки, скільки було у квітні 2021 року.

Реакція світу

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росію очікують серйозні наслідки у випадку її вторгнення в Україну. За словами політика, зокрема мовиться про економічну та політичну сферу.

Сенатор від Республіканської партії Роджер Вікер припускав можливу війну з Росією на боці України. Крім того, за словами політика, США можуть вдатися і до застосування ядерної зброї.

Країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. А у випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки.

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