У Євросоюзі можуть не визнати вибори в Держдуму Росії
Джерело:EU Reporter
Європарламент закликав Євросоюз до готовності не визнавати вибори у російську Держдуму. Це буде у тому разі, якщо їх визнають сфальсифікованими.
Росію можуть виключити з міжнародних організацій
Таку думку висловили у проєкті звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією. Європарламент планує затвердити його 15 вересня, а оголосити результати – 16 вересня.
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ЄС має бути готовим не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи,
– мовиться у документі.
Це буде у тому разі, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.
"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської панівної партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає", – заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.
Він вкотре закликав звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального.
У яких сферах ЄС слід працювати з Москвою
- Контроль над озброєннями,
- будівництво миру,
- глобальна безпека,
- зміна клімату.
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Однак така співпраця має бути суворо обумовлена готовністю Кремля дотримуватись прав людини та міжнародного законодавства.
Вибори до російської Держдуми: що треба знати
- Голосування відбудеться вже на цьому тижні – 19 вересня. Кремль хоче залучити до виборів мешканців окупованого Донбасу та Криму. Для цього їх масово видають російські паспорти. Людям, які відмовляються брати участь у голосуванні, погрожують звільненням з роботи.
- Проголосувати на виборах можна й онлайн за попередньою реєстрацією.
- Верховна Рада України звернулася через незаконні вибори до світової спільноти. Нардепи просять визнати це голосування нелегітимним.