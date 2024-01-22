Країни ЄС погодили використання заморожених активів Росії, – Боррель
Джерело:Рікард Йозвяк
У середу, 24 січня, посли Європейського союзу схвалять використання прибутку від заморожених активів країни-агресорки на користь України. Мовиться, що вони дійшли згоди у цьому питанні та схильні до такого розвитку подій.
Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода. Вона стосується використання доходів від заморожених російських активів.
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В ЄС погодять використання російських активів
Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що уже 24 січня посли Європейського Союзу мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Боррель заявив, що між країнами-членами є політична згода стосовно використання доходів від заморожених російських активів,
– розповів Йозвяк.
Пізніше ці кошти використовуватимуть для потреб України.
У Давосі обговорили використання заморожених російських активів: що відомо
- Під час зустрічей Всесвітнього економічного форуму у Давосі, президент України Володимир Зеленський закликав ухвалити "сильне" рішення щодо заморожених активів, які знаходяться у західних банках, "на користь оборони від російської війни та реконструкції" України.
- Володимир Зеленський також зазначив якщо ці кошти не можна використати на військові потреби, то ці гроші пішли б, перш за все, на відбудову України. Однак навіть вони не покриють всі збитки, які зараз оцінюють у 700 мільярдів євро.
- Втім, спроби вилучити заморожені активи Росії рухаються надзвичайно повільно. Не лише юристи, а й політики сперечаються щодо того, чи буде це законним вилученням та що за ним слідуватиме.
- 18 січня стало відомо, що під час зустрічі у Давосі Україна неодноразово порушувала питання заморожених російських активів. Туди прибули впливові особи, яким належить ухвалити рішення про передачу 330 мільярдів євро. За словами очільника МЗС, це шалені кошти, на які наша держава заслуговує.
- У Швейцарії відбулося декілька важливих розмов, які впливатимуть на рішення щодо заморожених активів. Там зібралися фінансисти, юристи, політики, яким належить ухвалити рішення. Кулеба наголосив, що воно складне, але воно неминуче і потрібне якнайшвидше. При цьому він додав, що передачі самих прибутків від російських активів буде недостатньо, тому потрібно комплексне рішення. Росія має заплатити за свою агресію.