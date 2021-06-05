У Євросоюзі різко розкритикували "анти-Навальний закон" Путіна

У Росії Володимир Путін підписав закон, який позбавив членів так званих "екстремістських організацій" пасивного виборчого права. У Євросоюзі вважають, що це – чергове придушення опозиційних голосів.

Таку позицію Брюсселя озвучив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Євросоюз наполегливо закликає Росію скасувати ініціативу.

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Закон ще більше обмежить політичний плюралізм

Цей новий закон став ще одним інструментом придушення критичних і опозиційних голосів, він ще сильніше обмежить політичний плюралізм у Росії,

– заявив Боррель.

Боррель зауважив, що офіційній Москві слід привести законодавство у відповідність до обов'язків, які Росія взяла в межах міжнародного права.

Про що мовиться у законі

Документ Володимир Путін підписав 4 червня. Першочергово закон спрямований проти соратників Олексія Навального та його Фонду боротьби з корупцією. Російська прокуратура просила визнати цю організацію екстремістською.

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Отож керівники, члени та співробітники відповідних організацій отримують тимчасову заборону обиратись в органи влади. Термін – 5 років, для співробітників та членів – 3 роки.