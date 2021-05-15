Ще один крок до ескалації, – у ЄС різко відреагували на список Росії з "недружніх" країн

Напередодні Росія затвердила список "недружніх держав", у який увійшли Чехія та США. У Євросоюзі заявили, що такий вчинок підриває дипломатичні відносини.

Відповідну заяву опублікував голова Європейської ради Шарль Мішель. Він також назвав це ескалацією.

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Реакція Євросоюзу на список "недружніх держав" Росії

Рішення російського уряду створити список "недружніх держав", є ще одним кроком ескалації і підриває дипломатичні відносини,

– заявив Шарль Мішель.

Також він додав, що зусилля розділити Євросоюз марні. Натомість ЄС повністю солідарні з Чехією.

"Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – закликав голова Євроради.

Що цьому передувало

Відповідний список "недружніх країн" Кремль за указом Володимира Путіна почав формувати ще наприкінці квітня 2021 року.

Перед тим 15 квітня США ввели санкції проти Росії. У рамках санкцій США вислали 10 російських дипломатів у Вашингтоні. Причина – у особистому складі місії є представники російських спецслужб.

17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Це започаткувало дипломатичні скандали з видворення дипломатів у багатьох країнах. Детальніше читайте за посиланням.