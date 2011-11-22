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      Євроцентробанк не буде "останнім" кредитором в кризі

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      Йенс Вайдманн
      Йенс Вайдманн / taschkent.diplo.de

      Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевищить мандат, якщо стане кредитором останньої інстанції для проблемних країн єврозони.

      Про це заявив член керуючої ради ЄЦБ Йенс Вайдманн, передає Reuters.

      У міру поширення боргової кризи єврозони на базові країни валютного блоку від ЄЦБ все більше вимагають втрутитися, адже багато хто вбачає в банку єдиний інститут для стримування кризи.

      "(ЄЦБ) перевищить свій мандат і поставить під сумнів легітимність свою незалежність, якщо візьме на себе роль кредитора останньої інстанції для учасників (єврозони), як сильно заборгували", - сказав Вайдманн на конференції німецьких роботодавців.

      Такий крок, хоч і є дуже привабливим для країн, які борються з кризою, пов'язаний з великими ризиками для стабільності в єврозоні, додав Вайдманн, котрий за сумісництвом очолює центральний банк Німеччини.

      "Не мають рації ті, хто вважають, що поточну кризу можна подолати в збиток принципам орієнтації на стабільність, ігноруючи чинні закони", - сказав він.

      Він закликав Німеччину показати всім приклад і продовжувати податково-бюджетну консолідацію.

      blog_ava
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      Теги: Євросоюз Боргова криза Єврозона Євроцентробанк
      Джерело: РБК-Україна
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      Новини за 22 листопада 2011
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