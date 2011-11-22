Євроцентробанк не буде "останнім" кредитором в кризі

Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевищить мандат, якщо стане кредитором останньої інстанції для проблемних країн єврозони.

Про це заявив член керуючої ради ЄЦБ Йенс Вайдманн, передає Reuters.

У міру поширення боргової кризи єврозони на базові країни валютного блоку від ЄЦБ все більше вимагають втрутитися, адже багато хто вбачає в банку єдиний інститут для стримування кризи.

"(ЄЦБ) перевищить свій мандат і поставить під сумнів легітимність свою незалежність, якщо візьме на себе роль кредитора останньої інстанції для учасників (єврозони), як сильно заборгували", - сказав Вайдманн на конференції німецьких роботодавців.

Такий крок, хоч і є дуже привабливим для країн, які борються з кризою, пов'язаний з великими ризиками для стабільності в єврозоні, додав Вайдманн, котрий за сумісництвом очолює центральний банк Німеччини.

"Не мають рації ті, хто вважають, що поточну кризу можна подолати в збиток принципам орієнтації на стабільність, ігноруючи чинні закони", - сказав він.

Він закликав Німеччину показати всім приклад і продовжувати податково-бюджетну консолідацію.