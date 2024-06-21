На півдні Росії – гаряче: Єйськ та Адигею атакували дрони

Російське місто Єйськ атакували безпілотники проти 21 червня. Там розташований військовий аеродром.

Телеграм-канали поширили кадри пожежі, яка спалахнула внаслідок обстрілу дронів, – інформує 24 Канал. Крім того, згодом з'явилась інформація про атаку на іншу місцину неподалік.

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Атака дронів на південь Росії

Розташоване місто Єйськ в Краснодарському краї Росії. Певні інформаційні пабліки кажуть про влучання в районі аеродрому, що належить військово-повітряними силами ворога.

Дрони атакували місто Єйськ: дивіться відео з телеграм-каналів

Місцеві жителі чули потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Оперативний штаб Краснодарського краю звинуватив Україну в атаці на регіон, а саме – Темрюцький, Єйський і Сіверський райони.

Темрюкський район. Уламки впали на гостьовий будинок у населеному пункті Хвиля. Загиблих та постраждалих немає, гостів – евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає, за словами росіян.

Уламки впали на гостьовий будинок у населеному пункті Хвиля. Загиблих та постраждалих немає, гостів – евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає, за словами росіян. Єйський район. Нібито окупанти відбили атаку, як вони самі стверджують. Потерпілих серед населення та руйнувань цивільної інфраструктури – немає. На місце виїхали оперативні спецслужби.

Також окупанти запевняють, що минулось без негараздів під час атаки на населений пункт Афіпський.

Унаслідок атаки в Єйську спалахнула пожежа: дивіться відео з пабліків

Водночас телеграм-канали пишуть про атаку дронів на населений пункт Яблоновський, що розташований в Адигеї. З усіх боків цей регіон оточує Краснодарський край.

Вибухи в Адигеї на півдні Росії: дивіться відео з телеграм-каналів

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Неспокійно останніми годинами і на окупованих росіянами територіях. Власне, Крим атакували безпілотники пізно ввечері 20 червня. Загарбники підіймали військові частини у Севастополі та Саках.

Окупанти поспішили заявити, що ліквідували понад два десятки повітряних цілей, що летіли у бік півострова. Також вони неабияк були стривожені щодо можливої ракетної атаки.