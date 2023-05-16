Їде до України торгуватися: чиї інтереси просуватиме спецпредставник Китаю

Спецпосол Китаю Лі Хуей приїде 16 травня до України з дводенним візитом. Він також відвідає Францію, Німеччину, Польщу та Росію. Китай досі не може обрати чітку позицію щодо війни в Україні, оскільки керується власними інтересами й діє ситуативно.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він переконаний, що посол Китаю не знає своєї кінцевої мети візиту в Україну.

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Навіщо Лі Хуей приїде у Київ

Цві Зільбер переконаний, що китайський дипломат Лі Хуей приїде до України "торгуватися". Китайці швидко рішень не приймають. Вони чекають розвитку подій та контрнаступу.

Ізраїльський журналіст зазначив, що за підрахунками китайців Лі Хуей приїде тоді, коли ситуація трохи визначиться. Китай буде діяти та керуватися власними інтересами, які будуть в той момент.

Я думаю, якщо ви зараз його запитаєте з чим він поїде в Україну, то він і сам не знає. Оскільки Китай буде орієнтуватися за обставинами, як і більшість інших країн,

– сказав Зільбер.

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Росія крилато "вітає" посла Китаю у Києві

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував безпрецедентну атаку російських ракет та дронів на Київ. Він зазначив, що у такий спосіб Росія привітала у столиці представника Китаю Лі Хуейя.

Подоляк наголосив, що цієї ночі ворог випустив по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Радник керівника ОП назвав цю атаку вже восьмою травневою спробою "клану Путіна" масштабно атакувати столицю України.

І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, не потрібна Україні авіація та далекобійні ракети. Нам же легше їх кошмарити",

– написав Подоляк.

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