Їх треба посадити, – Саакашвілі про Труханова та Альперіна

Зараз мер Одеси Геннадій Труханов та контрабандист Вадим Альперін перебувають під слідством у НАБУ. Міхеїл Саакашвілі вважає, що ці люди мають сидіти за ґратами.

Таку думку новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі висловив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Зверніть увагу Зеленський чекає моїх ідей та уважно слухає, – Саакашвілі про розмови з президентом

"Треба їх посадити. Я був свідком, з відкритих джерел бачив, що президент Зеленський дуже був зацікавлений, щоб, наприклад, Альперін як "тато" контрабанди взагалі в Україні відповів за це", – наголосив Саакашвілі.

За його словами, колишній голова податкової Сергій Верланов скаржиться на уряд через його звільнення, хоча призначав "своїх" людей на держпосади.

Я не знаю, яка це людина, але я точно знаю, що він призначив керувати Державною фіскальною службою Одеської області пряму людину Альперіна. Такого раніше не було, Альперін завжди мав якусь можливість маніпулювати через суди. Але, щоби він просто поставив свою людину головою ДФС – такого не було, і він це знав,

– зазначив Саакашвілі.

Крім того, політик наголосив: "Коли ми були разом на ефірі, я йому сказав: "Ви призначили людину Альперіна головою ДФС", а він – погодився".

Що відомо про звільнення Верланова?Рішення про звільнення Сергія Верланова з посади очільника Державної податкової служби уряд прийняв 24 квітня під час позачергового засідання. На цій посаді Верланов пробув майже рік.



Ймовірно, звільнення пов'язане із можливими корупційними діями посадовців у податковій. Річ у тім, що ексміністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".



Верланов повідомив, що у його квартиру з обшуком прийшли співробітники СБУ 7 травня 2020 року. У Службі безпеки пояснили, що проводили слідчі дії у справі про фінансування тероризму. Сам Верланов розцінював ситуацію як політичний тиск.

Саакашвілі вважає, що кожна людина має нести відповідальність. Крім того, усі знали, що саме Верланов призначив та підписав людину Альперіна очільником ДФС Одещини.

"Я не знаю, які були мотиви, але якщо ти такий підпис ставиш, то претендувати на незайманість, що ти там "був чистий, а всі інші брудні" – це не виходить", – вважає Саакашвілі.

Першу частину інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі – читайте тут.

Дивіться повне відео програми "Перехресний допит":



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу