В автомобілі, ймовірно, встановили саморобний вибуховий пристрій. Він міг спрацювати, коли водій сів за кермо.

Зауважте Не варто робити передчасні висновки, – Ступак про причетність Росії до вибуху в Дніпрі

За даними слідства, в автомобілі встановили саморобний вибуховий пристрій,
– мовиться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі: головне

  • Трагедія сталася 15 вересня близько 09:00 на проспекті Богдана Хмельницького.
  • Вибухнув автомобіль Nissan Primerа. У салоні перебували 2 людей: речниця ДСНС і волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак. На жаль, вони загинули.
  • СБУ розпочала розслідування за статтею про теракт.
  • Вибух був настільки сильним, що з вікон у будинку поблизу повилітало скло.
  • Очевидиця трагедії – журналістка Тетяна Заєць – розповіла: в одну мить їй здалося, що почалася війна.
  • Кавлак та Гречищева були добрими знайомими. Разом вони працювали над навчально-волонтерськими проєктами.
  • За даними ЗМІ, у загиблих могли бути також романтичні стосунки.