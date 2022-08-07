Ймовірно, був новий удар по Антонівському мосту в Херсоні: у мережі показали кадри "прильотів"

У тимчасово окупованому Херсоні вкотре чули вибухи. Ймовірно, там знову трапився удар по Антонівському мосту.

За інформацією з соцмереж, також вибухи пролунали й в інших частинах Херсонщини. Зокрема, у Чорнобаївці, Олешках та Новій Каховці.

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По Антонівському мосту, найімовірніше, знову вдарили

Активіст та блогер Сергій Стерненко о 23:13 7 серпня опублікував фото ймовірного удару по Антонівському мосту.

По Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який росіяни намагались ремонтувати, знову було завдано удару. Котра година?

– написав Стерненко.



У Херсоні, ймовірно, трапився удар по Антонівському мосту / Фото Сергія Стерненка

У мережі повідомляють, що після "прильоту" на Антонівському мосту розпочалася пожежа. Місцеві жителі розповіли, що там спалахнула будівельна техніка, за допомогою якої окупанти намагалися відремонтувати переправу.

Окрім цього, за непідтвердженою інформацією, міст отримав серйозніші пошкодження, ніж під час попередніх атак. Однак наразі слід чекати підтвердження цієї інформації від ЗСУ.

Дивіться відео "прильотів" по Антонівському мосту:

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Могло прилетіти й по інших мостах

У місцевих телеграм-каналах також повідомили про вибухи в різних частинах Херсонщини:

в Скадовську,

Чорнобаївці,

Олешках,

Новій Каховці.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Окрім цього, за словами місцевих жителів, могли влучити не лише в Антонівський міст, але й у Дар'ївський та міст через ГЕС. Однак ці повідомлення також потребують підтвердження.

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Коротко про попередній удар по Антонівському мосту

Ввечері 26 липня з'явилися перші повідомлення про удар по Антонівському мосту. Місцеві почали публікувати в соцмережах відео, на яких було чути потужні вибухи.

Вранці наступного дня цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Речниця Наталія Гуменюк зауважила, що удари ЗСУ були філігранними.

Своєю чергою, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що українські захисники могли вдарити по Антонівському мосту саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку.

Так звана окупаційна "влада" Херсонської області також підтвердила удар по мосту та додала, що він буцімто ніяк не вплине на хід війни.

Водночас в Офісі Президента натякали загарбникам, що вони можуть добровільно залишити Херсон. Адже Антонівського мосту може просто не стати, тож їм не буде вже куди втікати.

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