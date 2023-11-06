Ймовірно, не підлягає ремонту, – ЗСУ про масштаб пошкоджень корабля "Аскольд"
Джерело:ЗСУ
4 листопада вдень Україна завдала ракетного удару по суднобудівельному заводу у Керчі. У ЗСУ прокоментували наслідки цієї атаки.
У ЗСУ підтвердили, що уразили ракетою ворожий ракетоносій у Керчі і спрогнозували його подальшу долю.
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Серйозно "поранений"
У СтратКомі ЗСУ вказали, що, ймовірно, корабель отримав значні ушкодження та не підлягає ремонту. Також там поділилися кадром ураженого "Аскольда", який власне і підтверджує припущення військових щодо безперспективного майбутнього російського судна.
Російський корабель після "зустрічі" з ракетою SCALP / Фото Osint-спільнота
Підтверджено. Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму,
– йдеться у повідомленні військових.
Тим часом у мережі з'явилося відео ймовірного прильоту по суднобудівельному заводу у Керчі.
Удар по "Аскольду": відео із соцмережі
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- 4 листопада вдень жителі тимчасово окупованої Керчі чули вибухи. Згодом у телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що вибухи лунали у районі суднобудівельного заводу "Залив".
- Лише близько 20:20 у ЗСУ заявили про успішну атаку морської та портової інфраструктури у Керчі.
- Згодом у Повітряних силах уточнили, що був уражений носій "Калібрів" корабель "Аскольд" типу "Каракурт". Там пояснили, що удари по заводу завдали французькими ракетами SCALP, які мають радіус дії у 560 кілометрів.
- У Росії не стали заперечувати очевидного. Міноборони країни-агресорки визнало ураження "Аскольда". Там також заявили, що, мовляв, їхня "ПВО" відбила атаку десятка українських ракет. 13, кажуть окупанти, вдалося збити, а ось дві влучили у ціль.
- Російський електорат цей факт надзвичайно обурив. У соцмережі вони не приховували здивування, як Україна могла вкотре влучити у їхній корабель, тим паче з повітря, якщо їх ще у перші місяці великої війни запевняли, що в українців не залишилося літаків. Окупанти нили та радили своїй владі вдарити по Києву та Харкову.