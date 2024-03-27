Ймовірно, по Миколаєву вдарили балістикою "Іскандер-М": відомо про 8 поранених

27 березня 2024, 17:41
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Джерело:

Сили оборони півдня України

Російські війська удень 27 березня атакували Миколаїв балістичними ракетами. За попередньою інформацією, місто могли атакувати ракетами "Іскандер-М".

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих внаслідок терористичної атаки. Він також додав, що є незначні пошкодження у 4 житлових будинках.

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Окупанти атакували Миколаїв

Близько 14:30 Миколаїв було атаковано двома ракетами. За попередніми даними, це були балістичні ракети. Вони влучили по території одного з місцевих підприємств.

Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України.
Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М",
– зазначили у Силах оборони півдня.

Сєнкевич повідомив, що внаслідок удару 8 осіб отримали поранення. Усі постраждалі перебувають в легкому стані і ніщо не загрожує їхньому життю.

Він також зазначив, що є невеликі матеріальні збитки в житлових будинках, мовиться про вибиті вікна у квартирах.

Окупанти атакували Харків: що відомо

  • Удень 27 березня окупаційні війська завдали цинічного удару по Харкову. Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов повідомив, що ударів завдали по Шевченківському району Харкова. 
  • Відомо, що протягом пів години кількість постраждалих у місті зросла до 16, четверо з них – діти. Пораненим дітям 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років.
  • Для атаки ворог вперше з 2022 року використав авіабомби. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що останнє такий інцидент було зафіксовано у 2022 році.

 

Автор: Ярослав Погончук