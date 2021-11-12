Його життя під загрозою, – хворий Кікабідзе приїхав в Україну просити за Саакашвілі

Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів в Україну, аби особисто попросити Володимира Зеленського визволити Михаїла Саакашвілі з грузинської в'язниці. За словами, Кікабідзе політику там загрожує смерть.

Є людина, яка мріє бачити Саакашвілі у могилі, – Кікабідзе

Грузинський актор вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Він сказав політику, що Саакашвілі слід перевести у лікарню. Після того Кікабідзе виступив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Це в голові не вкладається – 41 день голодував. Я бачив голодуючих, яких на ношах виносили на 7-ий день. Я кажу (Зеленському – 24 канал) – заберіть його. Він громадянин України, а не наш,

– сказав актор.

Він додав: "Коли заберете, то вже самі вирішуєте – лишати його тут, чи ні. Не про це мова. Мовиться про те, що там його можуть "прибрати". Є людина, яка мріє бачити його у труні". Найбільшим ворогом колишнього президента Грузії Кікабізе вважає експрем'єра Бідзіну Іванішвілі.

Кікабідзе прилетів до Києва з катетером у горлі

Зауважимо, грузинський актор перебуває на постійному діалізі. За словами журналістки Олесі Бацман, до Києва він прилетів з катетером у горлі. Все для того, щоб зустрітися з Зеленським. Він пояснив свою поїздку словами: "Друзі не тоді, коли добре, а тоді – коли зле".

Головне про ув'язнення Саакашвілі

1 жовтня колишній президент Грузії таємно повернувся на батьківщину. Його одразу затримали через відкриті кримінальні справи. Сам Саакашвілі називає всі провадження "політичними".

У знак протесту політик почав голодування. Через це його стан здоров'я поступово погіршився.

8 листопада ув'язненого терміново госпіталізували у лікарню Глданської в'язниці. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, це супроводжувалося побиттям.

11 листопада Саакашвілі заявив, що готовий припинити голодування, якщо його переведуть у клініку з нормальними умовами. Однак цього досі не сталося