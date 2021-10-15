"Йому важко пересуватися": грузинська опозиція каже, що стан Саакашвілі погіршується

Напочатку жовтня Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці у місті Руставі.

Членкиня "Єдиного національного руху" Анна Цітлідзе відвідала третього грузинського президента в пенітенціарному закладі. Під час спілкування з журналістами вона повідомила, в якому стані перебуває ексглава держави.

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Він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися,

– сказала Анна Цітлідзе.

Не припинятиме голодування

За її словами, при цьому Саакашвілі заявив, що не припинятиме голодування.

"Він не дав мені багато говорити про стан здоров'я і сказав, що це не важливо, коли потрібно рятувати країну, і зараз головне – довести до кінця цю почату перемогу", – Анна Цітлідзе.

Я запитала з приводу припинення голодування, це питання про яке він взагалі не хоче говорити, він прийняв тверде рішення. Він чекає, що його особистому лікарю дадуть право якось увійти до нього,

– додала членкиня "Єдиного національного руху".

До слова В уряді Грузії запропонували створити групу лікарів для Саакашвілі

Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.

Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.

У Грузії проти Саакашвілі відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.