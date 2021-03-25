Юлія Навальна знову покинула Росію

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Юлія Навальна у середу, 24 березня, знову вилетіла до Німеччини. Наразі невідомо, яке місто стало кінцевою точкою маршруту.

Джерело:

Интерфакс

Це другий німецький візит Навальної після ув'язнення її чоловіка – опозиціонера Олексія Навального.

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Перший візит Навальної до Німеччини

  • У лютому 2021 року Навальна літала до Франкфурта. Причина візиту наразі досі невідома.
  • Водночас перша подорож дружини опозиціонера до Німеччини спровокувала скандал.
  • Російський блогер Артемій Лебедев заявив, що Навальна нібито має німецьке громадянство. Він навіть опублікував її фейкові німецькі документи.
  • Згодом блогер спростував свої слова і вибачився перед Навальною. Однак жінка заявила, що не приймає вибачень від "боягуза".
  • До Москви Навальна повернулася 22 лютого.

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