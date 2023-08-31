Стрілянина у Дніпрі: адвокатка затриманого патрульного прокоментувала інцидент
Джерело:Юлія Сегеда
Адвокат патрульного Юлія Сегеда просить журналістів про виважене висвітлення подій. Деталі обіцяє оприлюднити згодом, адже є таємниця слідства.
Юлія Сегеда стала адвокаткою затриманого патрульного, якого обвинувачують у стрілянині в Дніпрі, ввечері 29 серпня. Переконана, що поліцейського не варто тримати під вартою.
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Що розказала адвокат
Вона наголосила: якщо ми хочемо, щоб поліція нас захищала, вона повинна вміти та не боятися захищати себе.
За словами Юлії Сегеди, поведінка загиблого не має виправдання. Жінка попросила ЗМІ поставитися дуже виважено до публікацій на цю тему.
Проте деталі поки не може розказати – посилається на таємницю слідства.
Наразі поліцейський затриманий, буде суд, на якому оберуть запобіжний захід. Але, на переконання адвокатки, немає жодної підстави тримати підозрюваного під вартою.
Ви знаєте: якщо я взяла цього підзахисного, то я для себе усвідомлюю, що я на боці справедливості,
– наголосила Юлія Сегеда.
Вона подякувала за слова підтримки для патрульних, які зараз висловлюють люди.
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Останні новини про інцидент
- Увечері 30 серпня поліція показала відео з бодікамер патрульних. Там можна почути, як пасажир погрожує правоохоронниці. Каже: я викличу адвоката і тобі буде п*зда. Також видно, що водійка та пасажир відмовилися залишатися на місці, як про це просили патрульні, та хотіли поїхати. За повідомленнями ЗМІ, у крові чоловіка був алкоголь.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко просить дати емоціям улягтися. За його словами, "якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських". Міністр вважає це дуже серйозним прецедентом, адже в країні війна.
- У патрульній поліції прокоментували смертельну стрілянину в Дніпрі. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що ситуація важка, але всі перевірки проведуть. Він підкреслив, що зарано робити висновки й засуджувати певну сторону конфлікту.
- Також на інцидент відреагував мер Дніпра Борис Філатов. Він вважає, що ніхто не має простягати руки до людей у формі, які перебувають при виконанні своїх службових обов'язків. Мер на боці поліцейських, а міська влада надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам.