В ЮНІСЕФ шоковані авіаударом по пологовому в Маріуполі, але про вину Росії не згадують

У Дитячому фонді ООН прокоментували цинічну атаку росіян на пологовий будинок у Маріуполі. Там зазначили, що шоковані цим, однак про вину Росії не згадали.

У мережі з'явилася реакція виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел щодо атаки на пологовий будинок у Маріуполі.

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В ЮНІСЕФ відреагували на обстріл пологового в Маріуполі

Представниця Дитячого фонду ООН заявила, що приголомшена інформацією про напад на пологовий будинок у Маріуполі. Вона додала: за повідомленнями, через атаку під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі. "Ми ще не знаємо про кількість жертв, але боїмося найгіршого", – продовжила Рассел.

Ця атака, якщо вона буде підтверджена, показує, яких жахливих втрат завдає ця війна дітям та родинам України,

– наголосила директорка ЮНІСЕФ.

Вона розповіла, що менш ніж за два тижні щонайменше 37 дітей загинули й 50 отримали поранення, а більше ніж мільйон дітей були змушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн.

Крім того, Рассел звернула увагу, що атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об'єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. Від імені ЮНІСЕФ вона повторила заклик щодо негайного припинення вогню і дотримання зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей.

Цікаво, що у реакції представниці ЮНІСЕФ не має жодної згадки, що це Росія цинічно обстріляла пологовий будинок. Загалом у заяві атака "просто сталася".

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив у мережі допис про напад на Маріуполь, який назвав жахливим. Однак і він "забув" згадати причетність до цього Росії. Натомість українці та українська влада називаються це наджорстоким вчинком справжніх нелюдів. Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що це вже за межею звірства та є справжнім геноцидом українців.

Цинічна атака на Маріуполь

Російські загарбники 9 березня повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебували багато вагітних жінок та матерів з дітьми.

У Донецькій ОВА повідомили, що в результаті постраждали 17 людей – персонал та породіллі. За попередньою інформацією, серед дітей ніхто не травмувався. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Згодом стало відомо, що росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий. Пропагандисти говорили про нього ще за 4 години до атаки.

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