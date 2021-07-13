Звучать прізвища Татарова, Данілова, – Юрчишин припустив, хто замінить Авакова
Джерело:24 канал
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення. Відтепер на його місце є чимало претендентів.
Відставка Авакова – це довга підкилимна боротьба Офісу Президента з тим, щоб мати контрольованішого главу МВС. Про це в ефірі сказав представник фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
До теми Він близький до Авакова, – Лещенко про ймовірного нового главу МВС
Юрчишин: Єрмак переконав Зеленського
За його словами, у відповідному відомстві загальмувалися реформи.
Звучать прізвища Татарова, Данілова. Суспільство просило, щоб він (Татаров – 24 канал) пішов у відставку, а так він піде на підвищення,
– наголосив Юрчишин.
Він зауважив, що ймовірно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконав Володимира Зеленського в тому, що за ймовірної дострокової президентської кампанії на посту керівника очільника МВС треба мати 100-відсоткову свою людину.
"Тому зараз всі чутки про ймовірну відставку Авакова актуалізувалися і "вилились" в заяву", – сказав Юрчишин.
Юрчишин припустив, хто замінить Авакова: дивіться відео
Коротко про відставку Авакова
- Інформація про ймовірну відставку Авакова з'явилась у ЗМІ 13 липня. Але вже згодом він написав заяву про свою відставку.
- На таке рішення відреагував заступник глави МВС Антон Геращенко, подякувавши Авакову.
- Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру Дениса Монастирського, який очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.