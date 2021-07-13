Звучать прізвища Татарова, Данілова, – Юрчишин припустив, хто замінить Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення. Відтепер на його місце є чимало претендентів.

Відставка Авакова – це довга підкилимна боротьба Офісу Президента з тим, щоб мати контрольованішого главу МВС. Про це в ефірі сказав представник фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Юрчишин: Єрмак переконав Зеленського

За його словами, у відповідному відомстві загальмувалися реформи.

Звучать прізвища Татарова, Данілова. Суспільство просило, щоб він (Татаров – 24 канал) пішов у відставку, а так він піде на підвищення,

– наголосив Юрчишин.

Він зауважив, що ймовірно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконав Володимира Зеленського в тому, що за ймовірної дострокової президентської кампанії на посту керівника очільника МВС треба мати 100-відсоткову свою людину.

"Тому зараз всі чутки про ймовірну відставку Авакова актуалізувалися і "вилились" в заяву", – сказав Юрчишин.

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Коротко про відставку Авакова

Інформація про ймовірну відставку Авакова з'явилась у ЗМІ 13 липня. Але вже згодом він написав заяву про свою відставку.

На таке рішення відреагував заступник глави МВС Антон Геращенко, подякувавши Авакову.

Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру Дениса Монастирського, який очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.



Провали Авакова / Інфографіка 24 каналу