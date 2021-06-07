Обговорюємо багато сценаріїв з іншими гравцями, – Юрчишин про політичні амбіції Притули

Сергій Притула написав у своєму пості, що не піде з політики, лише покине партію "Голос". У ЗМІ з'явилась інформація, що він створюватиме свою політичну силу.

Водночас поки він не оголошував про жоден політичний проєкт. Про це в ефірі програми "Між іншим" повідомив нардеп з "Голосу" Ярослав Юрчишин.

До теми Можливо, новий політичний проєкт, – Железняк про причини виходу Притули з "Голосу"

Притула не оголошував про створення своєї політсили

За його словами, Притула заявив, що не йде з політики. Але в якому форматі він залишатиметься – наразі невідомо.

Звісно ми обговорюємо багато сценаріїв. Серед них і фактично формування нового ліберального проєкту: з Притулою, з залученням інших гравців,

– сказав Юрчишин.

Він зауважив, що такий проєкт матиме перспективу, якщо до нього долучаться ті нардепи із самоврядування, які вже показали свою спроможність.

Чи долучатись до політпроєкту, як наголосив Юрчишин, вирішуватиме персонально кожен з депутатів. "Я намагатимусь бути корисним там, де зараз є", – додав нардеп.

Повний ефір програми "Між іншим": дивіться відео

Притула оголосив про вихід з "Голосу": коротко